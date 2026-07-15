Uroczyste obchody Święta Policji w CLKP Data publikacji 15.07.2026 Powrót Drukuj Święto całej formacji to jeden z najważniejszych dni w roku dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji. Towarzyszą mu awanse, nagrody i wyróżnienia.

Tegoroczne obchody Święta Policji w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbyły się 15 lipca o godz. 10:00, tradycyjnie już w ogrodzie przy Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości, dokonaniu przeglądu pododdziałów, podniesieniu na maszt flagi oraz odegraniu hymnu państwowego, minutą ciszy uczczono pamięć po poległych na przestrzeni lat policjantach. Następnie oficjalnego powitania gości dokonała Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Iwona Marciniak-Krawczyk.

W swoim wystąpieniu podkreśliła, że „(…) w tym roku po raz kolejny dołożyliśmy wielu starań, by umocnić prestiż naszej jednostki zarówno w kraju jak i za granicą. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji a także wojewódzkie laboratoria kryminalistyczne odgrywają kluczową rolę w systemie wymiaru sprawiedliwości (…). Na co dzień, choć czasami niewidoczni, podejmujemy skuteczne działania w celu zapewnienia opinii kryminalistycznych na najwyższym możliwym poziomie, kierując się wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem oraz korzystając z najnowszych, wiarygodnych metod i technik badawczych.”. Wymieniła także dokonania funkcjonariuszy i pracowników CLKP oraz przypomniała o ich ciągłym doskonaleniu się w wybranych przez nich dziedzinach, bowiem „(…) wykonywanie badań kryminalistycznych staje obecnie w obliczu szybko zmieniającej się rzeczywistości, a gwałtowny rozwój technologii, wykorzystywanej również przez przestępców nieustannie stanowi wyzwanie dla naszych metod śledczych.”.

W dalszej części uroczystości odczytano postanowienia Prezydenta RP o nadaniu odznaczeń, decyzje MSWiA i rozkazy personalne komendanta głównego i dyrektora CLKP. Wyróżnionych medalem złotym „Za długoletnią służbę” został trzech funkcjonariuszy, a brązowym jeden pracownik. Medalem srebrnym oraz brązowym „Za zasługi dla Policji” troje funkcjonariuszy, a czterech policjantów otrzymało odznaki „Zasłużony Policjant” – dwóch srebrną i dwóch brązową. Akty mianowania na wyższy stopień policyjny otrzymało 19 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek.

Ważnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania przez troje nowoprzyjętych funkcjonariuszy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, którym gratulacje złożył także Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk.

Po ślubowaniu odczytano list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, skierowany do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników z okazji tegorocznego Święta Policji. Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, który podziękował funkcjonariuszom i pracownikom laboratorium za ich codzienny trud, „niewidzialną” z pozoru pracę, mającą jednak ogromne znaczenie dla całej formacji i dzięki której także obywatele czują się bezpieczniej. Pogratulował także wszystkim odznaczonym i awansowanym, a na koniec powiedział coś, co miało ogromne znaczenie dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników CLKP:

- Szanowni Państwo, projekt budowy nowej siedziby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, (…) został wpisany do programu modernizacji. Oczywiście trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten budynek nie powstanie za rok czy dwa, natomiast (…) zapewnione zostały na ten cel pieniądze..

Uroczystość zakończyło odegranie przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji marsza pt. „Polska Policja”.

Zdjęcia: ZKS CLKP, BKS KGP