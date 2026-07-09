Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i Uniwersytet w Siedlcach podpisały porozumienie o współpracy Data publikacji 09.07.2026 Powrót Drukuj Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Uniwersytet w Siedlcach nawiązały formalną współpracę naukowo-badawczą i dydaktyczną. Podpisane 8 lipca 2026 r. porozumienie stworzy nowe możliwości realizacji wspólnych projektów badawczych, rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć oraz kształcenia przyszłych specjalistów z zakresu kryminalistyki.

8 lipca 2026 r. w Uniwersytecie w Siedlcach podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Siedlcach a Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Dokument podpisali Prorektor ds. Nauki, pełniący obowiązki Rektora Uniwersytetu w Siedlcach, dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni, oraz Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Iwona Marciniak-Krawczyk.

Zawarte porozumienie stanowi istotny krok w rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a Policją. Jego celem jest stworzenie trwałych podstaw do realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych oraz efektywnego wykorzystania potencjału naukowego, eksperckiego i infrastrukturalnego obu instytucji.

W ramach współpracy planowana jest realizacja wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, organizacja konferencji naukowych, seminariów, warsztatów i szkoleń, a także prowadzenie przedsięwzięć służących rozwojowi nauki oraz praktyki kryminalistycznej. Istotnym elementem porozumienia będzie również wymiana wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy ekspertami Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i kadrą naukową Uniwersytetu w Siedlcach.

Porozumienie otwiera także nowe możliwości dla studentów Uniwersytetu w Siedlcach. Dzięki współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji będą oni mogli odbywać praktyki zawodowe, staże oraz wizyty studyjne, zdobywając doświadczenie pod okiem ekspertów wykorzystujących najnowocześniejsze metody i technologie stosowane w badaniach kryminalistycznych.

Zdjęcia: Uniwersytet w Siedlcach