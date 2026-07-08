Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych Data publikacji 08.07.2026 Powrót Drukuj 7 lipca 2026 roku w sali konferencyjnej im. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa w budynku przy ulicy Orkana 14 w Warszawie odbyło się uroczyste nadanie uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

W uroczystości udział wzięli: Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Iwona Marciniak-Krawczyk, zastępcy Dyrektora CLKP: mł. insp. dr Anna Przewor, mł. insp. Kamil Starzomczyk, naczelnicy wydziałów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji, osoby sprawujące bezpośredni nadzór nad procesami kształcenia kandydatów na biegłych oraz kandydaci na biegłych, którzy z wynikiem pozytywnym złożyli egzamin końcowy.

Egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym ukończyło 17 kandydatów ze specjalności:

klasyczne badania dokumentów;

badania informatyczne;

badania cyfrowych nośników danych;

badania mechanoskopijne;

badania wypadków drogowych;

badania chemiczne;

badania daktyloskopijne;

genetyka sądowa.

Kandydaci na biegłych złożyli uroczyste przyrzeczenie na ręce Dyrektor CLKP insp. Iwony Marciniak-Krawczyk tym samym wzmocnili kadrę policyjnych biegłych.

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podkreśliła wysoki poziom zaangażowania kandydatów w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności, zwracając uwagę na konieczność stałego doskonalenia zawodowego. Jak zaznaczyła, kryminalistyka jest dziedziną nauki, w której biegły musi nieustannie wyprzedzać działania przestępców. Doceniła również rzetelną pracę wszystkich osób zaangażowanych w proces kształcenia, zwieńczony uzyskaniem uprawnień biegłego policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

„Od dziś będziecie pełnić ważną rolę w procesie sądowym, ponieważ Wasze opinie i ekspertyzy będą miały istotny wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy.”

Podczas przemówienia Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Rafał Kochańczyk pogratulował wytrwałości w pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Podkreślił znaczenie pracy policyjnych biegłych i wpływ wydawanych przez nich opinii na proces wykrywczy. Komendant życzył nowo zaprzysiężonym biegłym sukcesów, realizacji obowiązków służbowych i satysfakcji z wykonywanych zadań.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski Kierownik Katedry Kryminalistyki, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swoim wystąpnieniu omówił rolę i znaczenie biegłego w postępowaniu karnym, jego prawa i obowiązki oraz przedstawił proces kształecenia biegłych.