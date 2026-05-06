Dwie szanse w roku Data publikacji 06.05.2026 Powrót Drukuj Proces zdobycia uprawnień dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych jest wieloetapowy i ściśle uregulowany. Dlatego też do jego końca docierają tylko najlepsi i najbardziej zdeterminowani. Czym jest i jakie znaczenie ma egzamin organizowany tylko dwa razy do roku?

Podstawowym warunkiem jest posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego, zdobytego na kierunku przydatnym w danej specjalizacji. Dla przykładu, w przypadku specjalności chemicznych i biologicznych będą to przede wszystkim studia na kierunkach chemia i biologia.

DROGA BADACZA

Etap pierwszy już stanowi wyzwanie – zanim osoba chcąca pracować w laboratorium policyjnym otrzyma szansę na przystąpienie do rekrutacji do służby w Policji lub zgodę na podjęcie pracy jako pracownik cywilny musi przejść procedurę kwalifikacji, zwaną w środowisku testem kompetencji. Chodzi o faktyczną weryfikację deklarowanych i wynikających z dyplomu umiejętności. Zależnie od potrzeb i specjalności może mieć formę testu wiedzy, rozmowy lub sprawdzianu praktycznego. Dopiero pozytywna ocena naczelnika konkretnego wydziału lub sekcji pozwala na rozpoczęcie procedury przyjęcia.

Etap drugi to uzyskanie skierowania na szkolenie specjalistyczne, realizowany przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Obejmuje ono nie tylko zaawansowaną wiedzę z zakresu danej specjalności (np. chemia, biologia, balistyka, etc.), lecz także technikę i taktykę kryminalistyczną (w tym oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczanie śladów), zajęcia z przepisów prawa potrzebnych do opiniowania w postępowaniach karnych i cywilnych, następnie symulowane rozprawy sądowe, podczas których kandydaci uczą się obrony swoich opinii przed sądem, a na koniec długotrwałe praktyki w laboratoriach policyjnych, podczas których kandydat pod okiem doświadczonego biegłego opanowuje obsługę specjalistycznego sprzętu i procedur badawczych, a przede wszystkim – przygotowuje projekty opinii, mających wpływ na ostateczne wydanie wyroku, a tym samym na życiu konkretnego człowieka.

PROCES BEZ KOŃCA

To ogromna odpowiedzialność. Dlatego proces szkolenia trwa nawet kilka lat. Jego ukoronowaniem jest prawo do przystąpienia do oficjalnego egzaminu końcowego – takiego, jaki odbył się 6 maja br. W komisji egzaminacyjnej zasiadają doświadczeni biegli z CLKP.

Pozytywnie zdany egzamin pozwala na otrzymanie świadectwa uprawniającego do samodzielnego wydawania opinii i ich obrony w sądzie. Ale – jak wielokrotnie podkreślała dyrektor CLKP insp. Iwona Marciniak-Krawczyk – ten egzamin to dopiero początek drogi, coś jak matura. Młodzi kandydaci stają się dorośli, ale jeszcze nie dojrzali. Dlatego podkreśla znaczenie zarówno ciągłego samokształcenia i zdobywania doświadczeń, jak i konsultacji z bardziej doświadczonymi kolegami. Bo na tym polega dojrzałość.

WIOSENNA SESJA

Do egzaminu w Sali Konferencyjnej Komendy Głównej Policji w Warszawie przystąpiło 22 kandydatów z dziewięciu specjalności kryminalistycznych:

klasycznych badań dokumentów, badań wypadków drogowych, badań chemicznych, badań daktyloskopijnych, genetyki sądowej, badań informatycznych, badań cyfrowych nośników danych, badań mechanoskopijnych, badań antroposkopijnych.

Komisję egzaminacyjną stanowili doświadczeni funkcjonariusze i eksperci z obszaru badań kryminalistycznych: naczelnicy wydziałów i biegli z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, a także przedstawiciele laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji.

Uroczystego otwarcia dokonała zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. dr Anna Przewor, która powitała uczestników, przedstawiła skład komisji egzaminacyjnej oraz omówiła zasady obowiązujące podczas egzaminu, życząc kandydatom powodzenia i uzyskania pozytywnych wyników.

Egzamin składał się z części pisemnej oraz ustnej. Ci, którzy uzyskają pozytywną ocenę, dołączą do grona biegłych i wzmocnią potencjał ekspercki Policji w obszarze badań kryminalistycznych.

ZKS CLKP

pm / pś