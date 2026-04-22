Porozumienie o współpracy CLKP i SGGW Data publikacji 22.04.2026 Powrót Drukuj Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji nawiązało współpracę ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Porozumienie otwiera nowe możliwości w zakresie wspólnych badań, analiz oraz rozwoju naukowego i dydaktycznego obu instytucji.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie podejmują współpracę opartą na wykorzystaniu potencjału naukowego, badawczego i organizacyjnego.

Wspólne działania będą koncentrować się w szczególności na prowadzeniu badań, analiz oraz testowaniu, a także na realizacji przedsięwzięć naukowych i rozwojowych. Istotnym obszarem współpracy pomiędzy Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, a Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będzie również promowanie wyników badań, doradztwo naukowo-badawcze, przygotowywanie ekspertyz oraz konsultacji.

Porozumienie przewiduje zaangażowanie w kształcenie studentów i doktorantów, organizację staży i praktyk, a także wspólne aplikowanie o środki na realizację projektów będących w obszarze zainteresowania obu instytucji. W planach jest również organizacja szkoleń, kursów i konferencji naukowych oraz wymiana wiedzy i doświadczeń, wspierająca rozwój kadry.

Dokument podpisali insp. Iwona Marciniak-Krawczyk Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W wydarzeniu uczestniczyła również Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, mł. insp. dr Anna Przewor.