Nowa specjalistka zasiliła CLKP Data publikacji 17.04.2026 Powrót Drukuj Ślubowanie - to wyjątkowy moment w życiu każdego policjanta, to chwila, która na długo pozostaje w pamięci i wyznacza początek służby. W Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji do wydziału dołączyła post. Aleksandra Kaczorek, rozpoczynając swoją drogę zawodową w obszarze badań mechanoskopijnych.

W Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbyła się uroczystość ślubowania post. Aleksandry Kaczorek, która rozpoczyna służbę w Wydziale Badań Mechanoskopijnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznym Policji. To ważne wydarzenie, podkreślające zarówno wagę podejmowanej służby, jak i odpowiedzialność, jaka wiąże się z pracą w strukturach Policji.

Ślubowanie zostało złożone w obecności Dyrektor CLKP insp. Iwony Marciniak-Krawczyk, Zastępcy Dyrektora CLKP mł. insp. dr Anny Przewor, a także naczelników oraz pracowników Laboratorium. Uroczysta atmosfera podkreśliła rangę chwili, która dla każdego funkcjonariusza stanowi symboliczne rozpoczęcie służby i zobowiązanie do działania na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Post. Aleksandra Kaczorek posiada wykształcenie techniczne w zakresie inżynierii materiałowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Lotnictwa, gdzie rozwijała umiejętności w pracy o charakterze technicznym i laboratoryjnym. Jej wiedza i doświadczenie zostanie wykorzystane w badaniach mechanoskopijnych, które odgrywają istotną rolę w analizie śladów narzędzi oraz identyfikacji mechanizmów powstawania uszkodzeń.

Rozpoczęcie służby w Policji to nie tylko nowy etap zawodowy, ale przede wszystkim misja wymagająca zaangażowania, rzetelności i ciągłego doskonalenia. Uroczystość ślubowania pozostaje jednym z najważniejszych momentów w karierze każdego policjanta. To chwila, która na długo zapisuje się w pamięci i stanowi fundament dalszej drogi służbowej.

Nowej funkcjonariuszce życzymy powodzenia, satysfakcji z pełnionej służby oraz wielu sukcesów zawodowych.