Kobiety w Policji – historia, tradycja i współczesność Data publikacji 24.02.2026 21 lutego w Domu Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym odbyło się spotkanie poświęcone historii oraz współczesnej roli kobiet w Policji. Wydarzenie wpisywało się w obchody 100-lecia służby kobiet w Policji oraz 70-lecia kwartalnika „Problemy Kryminalistyki".

Inspiracją do rozmowy o pionierkach w polskiej Policji były słowa malarki Zofii Stryjeńskiej: „Urodziłam się za późno, by tańczyć kankana, a za wcześnie, by podziwiać rozbicie atomu. Oscyluję więc krańcowo między przepaścią a nadzieją.” – trafnie oddające drogę kobiet, które w trudnych czasach przecierały szlaki innym.

Od Policji Kobiecej do nowoczesnej formacji

26 lutego 1925 roku Minister Spraw Wewnętrznych Cyryl Ratajski polecił utworzenie Policji Kobiecej. Pierwsze funkcjonariuszki szkolono w Komendzie Głównej Policji Państwowej w Warszawie, przygotowując je m.in. do walki z handlem ludźmi i przestępstwami przeciwko obyczajności.

Obecnie w Policji służbę pełni około 20 tysięcy kobiet, które zajmują różnorodne stanowiska i można je spotkać we wszystkich rodzajach służb. Ponadto w formacji pracuje blisko 18 tysięcy kobiet zatrudnionych na stanowiskach wspierających policjantów i policjantki w realizacji codziennych zadań. Znaczenie kobiet w strukturach formacji systematycznie rośnie, a ich rola staje się coraz bardziej widoczna i istotna dla sprawnego funkcjonowania Policji.

Kobiety w kryminalistyce

Rozwój służby kobiet nierozerwalnie łączy się z historią polskiej kryminalistyki. Podczas spotkania podinsp. w st. spocz. Krystyna Sobańska-Stępień przybliżyła postać Stanisławy Filipiny Paleolog – jednej z pierwszych kobiet w polskiej Policji. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa „O dziewczynach, które sukienki na mundury zamieniły” oraz promocja albumu wykonanego przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji „Kobiety w kryminalistyce”- albumu, który jest hołdem dla wszystkich kobiet, które budowały i wciąż budują polską kryminalistykę – w przeszłości, dziś i w przyszłości. Fotografie zgromadzone w albumie, począwszy od czarno-białych kadrów z lat sześćdziesiątych, przez barwne ujęcia transformacji lat dziewięćdziesiątych, aż po współczesne wnętrza pełne nowoczesnej aparatury, kryją opowieść o pasji, cierpliwości i odwadze – o kobietach, które w służbie prawdy łączyły naukę z sercem. O albumie oraz współczesnych wyzwaniach i roli kobiet w kryminalistyce opowiadała kom. Danuta Kalinowska z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Pani komisarz zaprezentowała także kwartalnik naukowy pn. „Problemy Kryminalistyki” poświęcony zagadnieniom techniki i taktyki śledczej.

Filarem polskiej kryminalistyki są kobiety o czym świadczy również fakt, że na czele najważniejszego laboratorium kryminalistycznego Policji w Polsce stoją dwie kobiety. Wspomnieć należy również, że obecnie 38% spośród wszystkich biegłych w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych stanowią Panie.

Spotkanie w Kazimierzu Dolnym było nie tylko okazją do upamiętnienia historii, lecz także do podkreślenia roli, jaką współczesne policjantki i pracownice Policji odgrywają w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz rozwoju kryminalistyki w Polsce.