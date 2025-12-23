Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych Data publikacji 23.12.2025 Powrót Drukuj 17 grudnia 2025 roku w sali konferencyjnej im. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa w budynku przy ulicy Orkana 14 w Warszawie odbyło się uroczyste nadanie uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

W uroczystości udział wzięli: Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Iwona Marciniak-Krawczyk, zastępca Dyrektora CLKP: podinsp. Kamil Starzomczyk, prof. dr. hab. Ewa Gruza, naczelnicy wydziałów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji, osoby sprawujące bezpośredni nadzór nad procesami kształcenia kandydatów na biegłych oraz kandydaci na biegłych, którzy z wynikiem pozytywnym złożyli egzamin końcowy.

Egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym ukończyło 19 kandydatów ze specjalności:

techniczne badania dokumentów;

badania informatyczne;

badania cyfrowych nośników danych;

badania poligraficzne;

badania wypadków drogowych;

badania materiałów i urządzeń wybuchowych;

badania traseologiczne;

genetyka sądowa.

Najlepszy wyniki z egzaminu końcowego uzyskała: sierż. Patrycja Błaszczak ze specjalności genetyka sądowa, zdobywając 89 punktów na 90 możliwych.

Kandydaci na biegłych złożyli uroczyste przyrzeczenie na ręce Dyrektor CLKP insp. Iwony Marciniak-Krawczyk tym samym wzmocnili kadrę policyjnych biegłych.

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podkreśliła wysoki poziom zaangażowania kandydatów w proces zdobywania wiedzy i umiejętności, zwracając uwagę na konieczność stałego doskonalenia zawodowego. Jak zaznaczyła, kryminalistyka jest dziedziną nauki, w której biegły musi nieustannie wyprzedzać działania przestępców. Doceniła również rzetelną pracę wszystkich osób zaangażowanych w proces kształcenia, zwieńczony uzyskaniem uprawnień biegłego policyjnego laboratorium kryminalistycznego.



Następnie głos zabrała prof. dr hab. Ewa Gruza, która omówiła rolę i znaczenie biegłego w postępowaniach karnych, odnosząc się do systemu kształcenia podkreślając, rolę zdobywania wiedzy oraz samokształcenia. Pani prof. podkreśliła że: „Jeśli się nie idzie do przodu, to człowiek się cofa”.

Szeregi polskiej Policji zostały w ten sposób wzmocnione o kolejnych wysoko wykwalifikowanych biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, których wiedza i doświadczenie będą służyć bezpieczeństwu oraz porządkowi publicznemu.