Uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji stulecia powołania kobiet do służby w Policji „Kobiety w Kryminalistyce” połączona z obchodami 70-lecia utworzenia czasopisma „Problemy Kryminalistyki” Data publikacji 19.12.2025 Powrót Drukuj 16 grudnia br. w Kampusie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa „70 lat Problemów Kryminalistyki. Kobiety w Kryminalistyce”, zorganizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Uroczystość, przebiegająca w hołdzie tradycji i uświetnienia dorobku polskiej kryminalistyki oraz szczególnej roli kobiet, zgromadziła wielu znamienitych gości, w tym: nadinsp. dr. Tomasza Michułkę - Z-cę Komendanta Głównego Policji, dr Monikę Porwisz - Z-cę Komendanta – Prorektora Akademii Policji w Szczytnie, prof. dr. hab. Ewę Gruzę, prof. dr. hab. dr. h.c. mult. Brunona Hołysta, prof. dr. hab. Tadeusza Tomaszewskiego, prof. dr. hab. n. med. Jarosława Berenta, dr. Justynę Żylinską – Rektora UTH, a także kierownictwo Jednostek Organizacyjnych Policji: CBŚP, CBZC, BSWP, CPKP „BOA” wraz z kadrą kierowniczą polskiej Policji: Państwa Zastępców Komendantów Wojewódzkich Policji, Dyrektorów i Zastępców Dyrektorów Biur KGP oraz grono obecnych i emerytowanych funkcjonariuszy CLKP, LK KWP/KSP i pracowników Policji, przedstawicieli świata nauki, instytucji współpracujących z CLKP, stając się ważną przestrzenią refleksji i wzruszeń.

Galę otworzyła insp. Iwona Marciniak-Krawczyk, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji:

„100 lecie służby Kobiet w Policji” i 70 lat czasopisma „Problemy Kryminalistyki” to dwa doniosłe jubileusze, które zbiegły się w tym samym czasie, by zaoferować nam niepowtarzalną i wyjątkową okazję do organizacji tej uroczystości. Mam ogromny przywilej powitać Państwa w tak zaszczytnym i licznym gronie, by wspólnie, pod Patronatem Honorowym Komendanta Głównego Policji, gen. insp. Marka Boronia, celebrować przeszłość i teraźniejszość polskiej kryminalistyki w tychże dwóch znamienitych aspektach. (…)

Niezmiernie cieszy mnie fakt, że udało nam się zaprosić obecne na sali przedstawicielki kilku pokoleń biegłych i specjalistów, pań, które swoją pracą i służbą na rzecz bezpieczeństwa kraju, dobitnie zaznaczyły swoją obecność na kartach historii polskiej kryminalistyki. W polskiej kryminalistyce kobiety zajmują szczególne miejsce współtworząc od prawie stu lat zaplecze naukowe i techniczne polskiej Policji. W służbie kryminalnej realizują prestiżowe i wysoko wyspecjalizowane zadania, są biegłymi w różnych dziedzinach badań kryminalistycznych,

a także zajmują się techniką kryminalistyczną zabezpieczając ślady i dowody na miejscu zdarzenia.

Każda ze specjalności kryminalistycznych to nie tylko technika, lecz również sztuka, wymagająca od kobiet ogromnej odpowiedzialności i wrażliwości. Badania fonoskopijne, informatyczne, poligraficzne, antroposkopijne, broni i balistyki, dokumentów, mechanoskopijne, daktyloskopijne, traseologiczne, genetyczne, chemiczne, materiałów i urządzeń wybuchowych czy osmologiczne wymagają nie tylko wiedzy, znajomości obsługi specjalistycznego sprzętu, metod badawczych, ale też wytrwałości, odporności psychicznej i gotowości do działania poza standardowymi godzinami służby, czy pracy.

Historia polskiej kryminalistyki i historia kobiet to opowieść o ciągłym rozwoju, przełamywaniu barier i udowadnianiu, że nauka i sprawiedliwość potrzebują perspektyw wszystkich obywateli. Być kobietą w kryminalistyce to łączyć w sobie intuicję z rzetelnością, co pozwala na skuteczne poruszanie się między twardymi faktami naukowymi a złożonością motywacji i działań sprawców.

Dzisiejsza Policja oferuje kobietom różnorodne formy kariery zawodowej, począwszy od dynamiki służby w prewencji do krzewienia pasji naukowej. Obojętnie w jakiej występują roli, są obecnie wspierane i zachęcane przez Kierownictwo Polskiej Policji do podejmowania nowych wyzwań. Podczas dzisiejszej konferencji usłyszą Państwo, jak wspaniałą pracą może być służba w Policji i jaki wyjątkowy wkład mogą wnieść kobiety. Niezwykłym relacjom będą towarzyszyły wspomnienia kobiet – pracowników i funkcjonariuszy Policji, które musiały nierzadko pokonywać przeszkody i trudności, kobiet, które przekonywały swoich męskich kolegów o swojej sile, odwadze i zaangażowaniu. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że nasza uroczystość będzie kolejnym ukłonem w kierunku kobiecej części naszej formacji, co jako kobieta czynię z ogromną wdzięcznością. (…)

Dzisiejsze wydarzenie to również dzień jubileuszu 70. lecia „Problemów Kryminalistyki”, czasopisma naukowego, które nieprzerwanie ukazuje się od 1955 r. zapewniając szeroki dostęp do jednego z najlepszych źródeł wiedzy z zakresu nauk sądowych, nauk prawnych i kryminalistyki. Dwa pierwsze numery nosiły tytuł „Biuletyn poświęcony zagadnieniom taktyki i techniki śledczej”, by w lipcu 1956 roku ukazywać się już jako „problemy Kryminalistyki” z nakładem 6500 egzemplarzy. Po 10 latach istnienia czasopisma, zespół redakcyjny pisał, że „Problemy” „nie rezygnują z omawiania zagadnień teoretyczno-naukowych, jednak będą je wiązać z codzienną praktyką, tak aby czasopismo było przydatne dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości”. I w takim kształcie pozostały do dziś, wzbogacając łamy o kolejne treści tj. technikę kryminalistyczną, metodyki badań oraz zagadnienia prawne. W publikacjach widać ogromny rozwój tego obszaru nauki i pracy policyjnych specjalistów, publikowane są prace naukowe i prezentowane projekty badawczo-rozwojowe realizowane w CLKP. „Problemy Kryminalistyki” obecnie liczą 322 numery i od 2010 roku znajdują się na liście ministerialnej czasopism punktowanych.

Tym bardziej, z ogromną dumą i wdzięcznością świętujemy 70. rocznicę powstania i rozwoju kwartalnika, który stał się możliwy dzięki Państwa wieloletniej współpracy i zaangażowaniu w rozwój wiedzy. W ciągu ostatnich 70 lat mieliśmy zaszczyt gościć na naszych łamach naukowe i prawne autorytety oraz praktyków kryminalistyki, również ze środowiska międzynarodowego, których łączy wspólna pasja do prowadzenia badań i naukowa dociekliwość.”

Po otwarciu uroczystości oraz projekcji filmu „Kryminalistyka jest kobietą”, do obecnych na sali gości słowa skierowała, w imieniu Pani nadinsp. dr Agaty Malasińskiej-Nagórny, Komendant–Rektor Akademii Policji w Szczytnie, insp. dr Monika Porwisz – Prorektor Akademii Policji prezentując charakterystykę kobiet w Polskiej Policji na przestrzeni 100 lat. Następnie swoje wystąpienie wygłosiła prof. dr hab. Ewa Gruza, przybliżając sylwetki pionierek – kobiet, które w ciągu ostatniego wieku torowały drogę różnych specjalności badań kryminalistycznych, zarówno w Polsce jak na świecie.

W dalszej części uroczystości zaprezentowano krótki film o powstaniu czasopisma „Problemy Kryminalistyki” z udziałem jego twórcy, Pana prof. dr. hab. dr. h. c. mult. Brunona Hołysta.

Te dwa jubileusze były okazją do uhonorowania osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju polskiej kryminalistyki oraz kwartalnika wydawanego przez CLKP. Jednym z najważniejszych momentów wydarzenia było wręczenie okolicznościowych medali, nagród i wyróżnień, którego dokonali Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka oraz Dyrektor CLKP insp. Iwona Marciniak-Krawczyk.

W swoim wystąpieniu nadinsp. dr Tomasz Michułka podkreślił znaczenie dorobku czasopisma „Problemy Kryminalistyki” oraz szczególną rolę kobiet w kryminalistyce:

„Od siedmiu dekad czasopismo ‘Problemy Kryminalistyki’ kształtuje myślenie o kryminalistyce, wyznacza standardy i łączy świat nauki z codzienną praktyką policyjnej służby. Kobiety coraz częściej stoją na czele zespołów badawczych, współtworzą nowoczesne metody identyfikacyjne i aktywnie kształtują przyszłość kryminalistyki.”

Kolejnym punktem programu była debata pt. „Kobiety w kryminalistyce”, w której biegli z CLKP oraz byłe ekspertki w różnych specjalnościach kryminalistycznych wymieniali doświadczenia oraz refleksje na temat roli kobiet w naukach sądowych i praktyce policyjnej.

Gala jubileuszowa stanowiła nie tylko podsumowanie siedemdziesięciu lat dorobku czasopisma, lecz także wyraz uznania dla kobiet, które od stu lat współtworzą historię i przyszłość polskiej kryminalistyki. Ich profesjonalizm, zaangażowanie i pasja przyczyniają się do rozwoju nauki, podnoszenia standardów pracy Policji oraz wzmacniania zaufania społecznego do służb mundurowych.

Uroczystość zwieńczył koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod batutą Kapelmistrza orkiestry insp. Janusza Trzepizura wraz z występem duetów pani Małgorzaty Szarek oraz funkcjonariuszy Policji.

Zdjęcia:

asp. szt. Dorota Chruściel, nadkom. Piotr Świstak, Karol Karasiewicz WEH GKGP

Film: podkom. Rafał Lipczewski