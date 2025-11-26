Lekcje płynące z paryskich zamachów wzmacniają krajowy system DVI Data publikacji 26.11.2025 Powrót Drukuj Dziesięć lat po tragicznych zamachach w Paryżu polskie specjalistki z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji uczestniczyły w jednym z najbardziej zaawansowanych szkoleń w Europie. Od 12 do 21 listopada 2025 r. funkcjonariuszki Komórki Zarządzającej Zespołu DVI (Disaster Victim Identification) szkoliły się we Francji, korzystając z doświadczeń służb, które bezpośrednio pracowały na miejscach ataków terrorystycznych z 2015 r.

Szkolenie z rzeczywistości, nie z podręcznika

Kurs „For crime scene forensic investigators, introduction to the French investigation methods, feedback on the 2015 attacks – practical exercises and demos”, organizowany przez Francuską Policję Narodową w Saint-Malo, przygotowali eksperci z paryskiej Regionalnej Służby Kryminalistyki i Identyfikacji. Program powstał na bazie procedur i wniosków wyniesionych z pracy na miejscach jednej z najtragiczniejszych serii ataków w historii współczesnej Francji – skoordynowanych eksplozji i strzelanin, które 13 listopada 2015 r. pochłonęły życie 130 osób ( w tym siedmiu zamachowców – samobójców), i zraniły setki kolejnych. Uczestniczki szkolenia mogły nie tylko przeanalizować dokumentację i protokoły, ale także zobaczyć, jak wyglądały procedury oględzin oraz identyfikacji ofiar stosowane przez francuskie służby w pierwszych godzinach i dniach po tragedii.



Francuskie doświadczenia – wartość dla polskiego systemu DVI

Ataki z 2015 r. – od stadionu w Saint-Denis, przez restauracje i kawiarnie paryskich ulic, po dramatyczne wydarzenia w teatrze Bataclan – wymusiły na służbach stworzenie nowatorskich metod pracy w warunkach masowych zdarzeń. Opracowane wówczas standardy stały się później wzorem działań w zakresie identyfikacji ofiar i zabezpieczania śladów kryminalistycznych na dużą skalę. Podczas kursu polskie funkcjonariuszki miały okazję poznać je z pierwszej ręki. Francuscy eksperci – m.in. ze straży pożarnej, jednostki kontrterrorystycznej RAID oraz paryskiej policji kryminalistycznej i śledczej – prezentowali:

taktykę działań ratowniczych i neutralizacji zagrożeń,

techniki zabezpieczania i prowadzenia oględzin złożonych i rozległych miejsc zdarzeń,

rozwiązania organizacyjne pozwalające na koordynację służb podczas działań w warunkach kryzysowych z masową liczbą ofiar śmiertelnych i rannych,

standardy DVI i stosowaną we Francji dokumentację techniczno-procesową.



Reprezentacja Polski

W szkoleniu udział wzięły:

podinsp. dr inż. Magdalena Jabłońska-Milczarek – ekspertka ds. identyfikacji ofiar masowych z komórki DVI Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru CLKP,

kom. Joanna Długajczyk – Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki oraz Zastępca Kierownika Zespołu DVI.

Obie funkcjonariuszki mogły skonfrontować polskie rozwiązania z praktyką francuską, w tym omówić koncepcję tzw. „szybkiej ścieżki identyfikacyjnej” – procedury kluczowej w sytuacjach nagłych, gdy czas ma decydujące znaczenie.



Praktyka, analiza przypadków i ćwiczenia

Program kursu obejmował:

ćwiczenia terenowe oparte na scenariuszach zamachów terrorystycznych,

analizę realnych działań służb po atakach w Paryżu,

prezentację francuskich protokołów DVI,

omówienie koordynacji działań w warunkach masowej liczby ofiar,

warsztaty, których elementy mogą zostać wdrożone podczas krajowych szkoleń polskiego Zespołu DVI.

To właśnie połączenie praktyki, studiów przypadków i pracy na dokumentacji sprawiło, że zdobyta wiedza ma natychmiastowe zastosowanie w Polsce.



Wzmocnienie krajowych zdolności operacyjnych

Wiedza i rekomendacje przekazane przez francuskich ekspertów trafią teraz do Komórki Zarządzającej DVI oraz regionalnych zespołów podlegających CLKP. W praktyce oznacza to:

rozwój procedur reagowania na zdarzenia masowe,

doskonalenie pracy techników kryminalistyki,

wzmocnienie krajowego systemu identyfikacji ofiar katastrof i ataków terrorystycznych.

W dobie globalnych zagrożeń takie szkolenia stanowią kluczowy element podnoszenia skuteczności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli.



Międzynarodowa współpraca – fundament skuteczności

Udział polskich specjalistek w tak zaawansowanym programie szkoleniowym pokazuje, jak ważna jest międzynarodowa wymiana wiedzy w obszarze służb kryminalistycznych i antykryzysowych.

Doświadczenia francuskich partnerów, zdobyte w jednych z najtrudniejszych realiów ostatnich lat, będą wdrażane do polskich procedur – wzmacniając zdolność Policji do działania w sytuacjach, które wymagają najwyższej precyzji i profesjonalizmu.



ZKS CLKP

zdj. Magdalena Jabłońska-Milczarek i Joanna Długajczyk