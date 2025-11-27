Policjant z CLKP wyróżniony odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj Podkom. Adrian Włodarski z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji został uhonorowany odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Policjant od ponad 10 lat regularnie oddaje krew, ratując zdrowie i życie innych ludzi. Łącznie przekazał już ponad 21 litrów tego bezcennego daru.

Podkom. Adrian Włodarski na co dzień pełni służbę w Wydziale Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Oprócz wzorowego wykonywania obowiązków służbowych, od wielu lat dzieli się tym, co najcenniejsze – własną krwią. Regularnie uczestniczy w akcjach honorowego krwiodawstwa, wspierając zarówno lokalne zbiórki, jak i ogólnopolskie inicjatywy.



Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się 25 listopada 2025 r. w Pałacu Karszów w Radomiu. Odznaka „Honorowy Dawca Krwi–Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, to wyróżnienie honorowe przyznane przez Ministra Zdrowia, a zaszczyt jego wręczenia przypadł, z upoważnienia Ministra Zdrowia – Dyrektorowi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych honorowym krwiodawcom. Otrzymują ją osoby, które oddały co najmniej 20 litrów krwi lub równoważną ilość jej składników, w uznaniu ich szczególnych zasług dla ratowania ludzkiego życia i propagowania idei bezinteresownej pomocy.



Każdy z nas może przyczynić się do ratowania ludzkiego życia – wystarczy oddać krew. To dar, którego nie można kupić ani wyprodukować, a który często decyduje o czyimś życiu lub powrocie do zdrowia.

