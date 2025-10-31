Panowie po raz pierwszy Data publikacji 31.10.2025 Powrót Drukuj Choć kryminalistyka niewątpliwie jest kobietą, to nie tylko płeć piękna stanowi o jej sile. Dziś po raz pierwszy wśród nowoprzyjętych do służby w CLKP funkcjonariuszy pojawili się dwaj panowie.

Uroczystość złożenia ślubowania każdy policjant pamięta przez całe życie. To szczególny moment, niejako punkt zwrotny w życiu, który najczęściej na wiele dziesięcioleci określa drogę zawodową. Ostatniego dnia listopada br. ślubowanie przed dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Iwony Marciniak-Krawczyk i kadrą kierowniczą CLKP złożyli:

post. Zuzanna Goszczyńska

post. Paulina Trojanowska

post. Jacek Rosiński

post. Marcin Sajnog

post. Patrycja Nowosielska

post. Julita Ciborowska

Aby zostali pełnoprawnymi policjantami, przez najbliższe pół roku będą szkolić się w jednej ze szkół Policji na terenie kraju, a następnie powrócą do służby w Laboratorium, by dalej doskonalić się w wybranej specjalności kryminalistycznej. Nowoprzyjęci funkcjonariusze wzmocnią między innymi komórki odpowiedzialne za badania genetyczne, chemiczne i daktyloskopijne.

Przyjęcie do służby w tak wyspecjalizowanej jednostce naukowej jak Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji stanowi duże wyróżnienie i wymaga wysokich kwalifikacji. Gratulacje nowoprzyjętym złożyli insp. Iwona Marciniak-Krawczyk oraz jej zastępcy - podinsp. dr Anna Przewor i mł. insp. Kamil Starzomczyk, a także naczelnicy wydziałów naszego Laboratorium.

ZKS CLKP

zdj. P. Maciejczak