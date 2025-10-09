Przedstawiciele CLKP na 31. spotkaniu grupy roboczej FA/GSR ENFSI w Hadze Data publikacji 09.10.2025 Powrót Drukuj W dniach 1–3 października 2025 roku w Hadze odbyło się 31. spotkanie Grupy Roboczej ds. Broni Palnej i Śladów Pozostałości po Wystrzale ( FA/GSR (Firearms/Gunshot Residue Working Group) działającej w ramach Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych – ENFSI. Gospodarzem tegorocznego wydarzenia był Holenderski Instytut Kryminalistyczny (NFI).

W spotkaniu uczestniczyło 129 specjalistów z 44 krajów – przede wszystkim z Europy, ale również z USA, Kanady i Singapuru. Polską Policję reprezentowali eksperci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji:

mgr Agnieszka Celej – biegła z zakresu badań chemicznych,

asp. Jakub Bosik – biegły z zakresu badań broni i balistyki.

Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy wysłuchali blisko 40 prezentacji dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych, wyników badań oraz praktyki biegłych z zakresu badań broni palnej, balistyki oraz śladów pozostałości po wystrzale ( GSR ).

Wśród omawianych tematów znalazły się m.in.:

problematyka broni drukowanej w technologii 3D oraz wykorzystania drukarek 3D do tworzenia modeli kości i ran postrzałowych w badaniach balistycznych, przykłady rekonstrukcji zdarzeń z użyciem broni palnej, zagadnienia związane z zabezpieczaniem i analizą śladów GSR , zarówno metodami klasycznymi (chemigrafia), jak i instrumentalnymi, wyniki badań nad organicz­nymi śladami po wystrzale ( oGSR ) z wykorzystaniem technik LC-MS , GC-MS oraz NMR , zmiany w normie ASTM 1588 dotyczącej badań nieorganicznych śladów GSR .

W ramach części warsztatowej uczestnicy analizowali hipotetyczne zdarzenie z użyciem broni palnej, opracowując kompleksowe podejście do zabezpieczenia śladów i przeprowadzenia badań.

Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, omówienia problemów badawczych i interpretacyjnych oraz zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi i technologicznymi badań śladów pozostałości po wystrzale z broni palnej.

Udział przedstawicieli Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w wydarzeniu potwierdził, że prowadzone w CLKP badania w zakresie broni palnej, balistyki oraz śladów pozostałości po wystrzale realizowane są na bardzo wysokim, międzynarodowym poziomie.

Kolejne spotkanie tej grupy roboczej zaplanowano na październik 2026 roku w Bukareszcie.