Polscy policjanci na Dniach Otwartych Krajowej Szkoły Policji w Rouen-Oissel we Francji Data publikacji 07.10.2025 Powrót Drukuj W dniach 3–4 października 2025 roku przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – podkom. Łukasz Kocielnik oraz kom. Małgorzata Wójcik – uczestniczyli w Dniach Otwartych Krajowej Szkoły Policji w Rouen-Oissel we Francji.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele policji z Hiszpanii, Słowenii, Włoch, Niemiec, Luksemburga, Francji i Polski, a także reprezentanci Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (International Police Association). Spotkanie było skierowane do słuchaczy francuskich szkół policyjnych, uczniów klas mundurowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką funkcjonowania Policji w Europie.

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnorodnymi aspektami pracy policji w poszczególnych krajach, obejrzeć pokazy interwencji z udziałem radiowozów, psów i koni służbowych, a także porozmawiać z funkcjonariuszami o ich codziennej służbie.

Przedstawiciele CLKP zaprezentowali działalność Laboratorium, w tym nowoczesne rozwiązania stosowane w badaniach kryminalistycznych, m.in. możliwości analizy elektronicznych podpisów biometrycznych oraz inne metody wykorzystywane w badaniach dokumentów.

Polską Policję reprezentowali również oficer łącznikowy Policji w Paryżu – nadkom. Renata Graf, a także funkcjonariusze Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, którzy przedstawili sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie przez policjantów ruchu drogowego.

Udział polskich funkcjonariuszy w wydarzeniu był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, promocji nowoczesnych rozwiązań w zakresie kryminalistyki oraz pogłębienia współpracy międzynarodowej w obszarze bezpieczeństwa publicznego.