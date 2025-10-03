Udział delegatów z Polski w 20. Międzynarodowym Kongresie Medycyny Sądowej (International 20th Forensic Medicine Congress) w Turcji Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj 20. Międzynarodowy Kongres Medycyny Sądowej odbył się w dn. 22-26 września 2025 r. w ośrodku tureckiego resortu sprawiedliwości w miejscowości Antalya w Turcji.

Konferencja, organizowana przez Radę Medycyny Sądowej Turcji oraz Ministerstwo Sprawiedliwości, zgromadziła liczne grono (blisko 700 uczestników) biegłych kryminalistyki, lekarzy medycyny sądowej, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, w tym Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sadowych, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Sądowych (IAFS).

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowały: podinsp. dr Anna Przewor, Zastępca Dyrektora CLKP oraz Agnieszka Łukomska, główny specjalista Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru CLKP. Otwarcia kongresu dokonał Minister Sprawiedliwości, Yılmaz TUNÇ oraz Przewodnicząca Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych, Agnieszka Łukomska, a następnie delegacja CLKP została zaproszona przez Ministra do dyskusji przy okrągłym stole w gronie przedstawicieli zagranicznych.

Tematyka tegorocznej edycji obejmowała m.in. badania biologiczne, genetykę sądową, oględziny poważnych miejsc zdarzeń i katastrof, techniczne i klasyczne badania dokumentów, badania cyfrowych nośników danych, badania deepfake stosowanych w wizerunkach twarzy, wykorzystywania sztucznej inteligencji w badaniach fonoskopijnych, badania toksykologiczne, zagadnienia prawno-kryminalistyczne, zapewnienie jakości badań. Podinsp. dr Anna Przewor wygłosiła prezentację na temat metody stosowanej w badaniach elektronicznych podpisów biometrycznych (Biometric Signature – Innovation in Forensic Sciences), natomiast Agnieszka Łukomska omówiła funkcjonowanie Zespołu DVI w polskiej Policji oraz doświadczenia pozyskane w wyniku przeprowadzonych ćwiczeń (Identification of Disaster Victims: Polish Experience). Obie prezentacje przyciągnęły uwagę uczestników i pozwoliły na nawiązanie nowych kontaktów roboczych.

Podobnie jak w roku ubiegłym wśród uczestników konferencji znajdowali się również przedstawiciele laboratoriów zrzeszonych w ENFSI, w tym Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Dariusz Zuba zaprezentował wpływ błędu poznawczego na obiektywizm badań oraz analizę kryminalistyczną insuliny, natomiast dr Tomasz Dziedzic omówił wyzwania stojące przed europejską grupą badaczy pisma oraz narzędzia pozwalające zwiększyć wiarygodność badań w badaniach pismoznawczych. Bogaty i multidyscyplinarny program konferencji pozwolił na zwiększenie wiedzy w różnych obszarach badań kryminalistycznych, a wygłoszone referaty zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych, co przyczyni się do rozpowszechnienia osiągnięć Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz całej Policji na arenie światowej.