Wspólne, polsko-słowackie szkolenie policjantów w Poroninie Data publikacji 01.10.2025 Powrót Drukuj W dniach 22–25 września 2025 roku w Poroninie odbyło się międzynarodowe szkolenie poświęcone doskonaleniu świadomości sytuacyjnej w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach projektu pn.” Bezpieczeństwo przede wszystkim” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

W szkoleniu uczestniczyli policjanci z Polski i Słowacji oraz przedstawiciele służb i instytucji współpracujących w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Ćwiczenia miały charakter praktyczny i obejmowały m.in.:

Zapoznanie oraz przybliżenie niebezpieczeństw związanych ze zdarzeniami o charakterze CBRNE,

pracę z mapami i zagadnienia topograficzne,

metody poszukiwań osób zaginionych,

systemy wspierające świadomość sytuacyjną,

procedury związane z powoływaniem operacji,

neutralizację i kontrolę BSP przy użyciu środków zakłócających fale radiowe,

działania terenowe w formie ćwiczeń zgrywających.

Podczas szkolenia, policja polska i słowacka poznawały schematy i procedury działania obu krajów, celem identyfikacji ewentualnych barier komunikacyjnych oraz w zakresie procesów decyzyjnych w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, w tym spowodowanych działaniem człowieka.

W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele wielu jednostek i instytucji, m.in. Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Głównego Sztabu Policji KGP, Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowacji, w tym Wojewódzkich Komend Policji w Samorządnym Kraju Preszowskim, Żylińskim i Koszyckim, GOPR, CPK BOA, SPKP Kraków, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Za stronę merytoryczną szkolenia odpowiadał Sztab Policji KWP w Krakowie.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali nadkom. Piotr Świstak oraz podkom. Rafał Lipczewski. Podczas wystąpienia omówili zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych zarówno w sytuacjach kryzysowych, takich jak katastrofy, jak i w codziennej służbie.

Trzeciego dnia przeprowadzono ćwiczenia terenowe, których celem było poszukiwanie osób nielegalnie przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Działania realizowano w trudnym górskim terenie, przy ścisłej współpracy i koordynacji służb polskich oraz słowackich.

Szkolenie stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, zacieśniania współpracy transgranicznej oraz podnoszenia umiejętności praktycznych funkcjonariuszy obu krajów.