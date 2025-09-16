Wakatów coraz mniej Data publikacji 16.09.2025 Powrót Drukuj Wydział Badań Daktyloskopijnych i Traseologicznych CLKP zyskał dziś cztery nowe funkcjonariuszki, które po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego wzmocnią pion badawczy polskiej Policji.

W samo południe 16 września br. słowa roty policyjnego ślubowania powtarzały za dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Iwoną Marciniak-Krawczyk posterunkowe: Sylwia Michałek, Aleksandra Kabala, Agnieszka Prymon i Julia Jodłowska. W uroczystości, zorganizowanej tradycyjnie w sali konferencyjnej laboratorium, udział wzięli zastępcy dyrektora CLKP podinsp. dr Anna Przewor i mł. insp. Kamil Starzomczyk oraz naczelnicy wydziałów i pozostali przedstawiciele kadry kierowniczej.

Cieszy fakt, że do służby zgłasza się coraz więcej chętnych specjalistów. Jak podkreśliła dyrektor CLKP insp. Iwona Marciniak-Krawczyk, taka postawa zasługuje na szczególne uznanie w dobie otwartego konfliktu w sąsiedniej Ukrainie i związanych z nim niebezpieczeństw także w naszym kraju.

- Służba w Policji to szczególny obowiązek, gdyż Policja jest jednym z fundamentów państwa prawa. To właśnie Wy, w codziennych działaniach, będziecie stać na straży sprawiedliwości i chronić społeczeństwo przed zagrożeniami, zapewniając pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych – powiedziała insp. Iwona Marciniak-Krawczyk w swoim wystąpieniu skierowanym do nowoprzyjętych funkcjonariuszek.

ZKS CLKP

zdj. Piotr Maciejczak