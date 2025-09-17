List intencyjny o współpracy pomiędzy Polską a Uzbekistanem Data publikacji 17.09.2025 Powrót Drukuj Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Instytut Szkolenia Prawników przy Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Uzbekistanu podpisały list intencyjny o współpracy.

List podpisali 15 września br. w siedzibie CLKP w Warszawie dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Iwona Marciniak-Krawczyk oraz dyrektor Instytutu Szkolenia Prawników przy Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Uzbekistanu Yesemurat Kanyazov. Dokument zakłada rozwój długofalowych działań na rzecz wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze edukacji prawniczej, kryminalistyki oraz nauk sądowych.

Główne obszary współpracy obejmują:

organizację wizyt studyjnych, staży i praktyk zawodowych,

prowadzenie wykładów, kursów i szkoleń dla prawników, aplikantów oraz specjalistów z obu instytucji,

wspólne konferencje, seminaria, fora międzynarodowe i webinaria,

wymianę doświadczeń, literatury naukowej i publikacji specjalistycznych,

wspólne projekty badawcze z zakresu prawa i kryminalistyki,

rozwój nowoczesnych platform edukacyjnych oraz programów online.

Współpraca opiera się na zasadach wzajemnego szacunku, równości, nieingerencji w sprawy wewnętrzne oraz poszanowania prawa krajowego.

Uczestnicy porozumienia będą także mogli wspólnie opracowywać krótkoterminowe i długoterminowe programy działania, sprzyjające rozwojowi kadr oraz promujące sprawiedliwe i skuteczne mechanizmy rozwiązywania sporów.

Podczas spotkania delegacja przedstawicieli Instytutu miała okazję zwiedzić największe w Polsce laboratorium kryminalistyczne i wymienić się doświadczeniami z biegłymi z różnych specjalności.