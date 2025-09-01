Dołącz do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
Data publikacji 01.09.2025
Rozwijaj pasję do nauki i zdobywaj doświadczenie w służbie - dołącz do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
Interesujesz się kryminalistyką, chemią, biologią, informatyką lub balistyką?
Marzysz o pracy, w której możesz łączyć wiedzę naukową ze służbą na rzecz bezpieczeństwa?
Lubisz zdobywać nowe doświadczenia i rozwijać swoje umiejętności?
Jeśli tak – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji czeka na Ciebie!
Jako część naszego zespołu będziesz mieć możliwość pracy z nowoczesnymi technologiami i specjalistami z wielu dziedzin nauki. To wyjątkowa szansa, aby swoją pasję do badań i analizy połączyć z realnym wpływem na bezpieczeństwo społeczeństwa.
Dołącz do grona ekspertów i rozpocznij służbę, która daje satysfakcję oraz możliwość ciągłego rozwoju.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz wymagań znajdziesz na stronie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
Film VID-20250820-WA0001.mp4
Pobierz plik VID-20250820-WA0001.mp4 (format mp4 - rozmiar 6.74 MB)