Dołącz do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji Data publikacji 01.09.2025 Powrót Drukuj Rozwijaj pasję do nauki i zdobywaj doświadczenie w służbie - dołącz do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Interesujesz się kryminalistyką, chemią, biologią, informatyką lub balistyką?

Marzysz o pracy, w której możesz łączyć wiedzę naukową ze służbą na rzecz bezpieczeństwa?

Lubisz zdobywać nowe doświadczenia i rozwijać swoje umiejętności?

Jeśli tak – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji czeka na Ciebie!

Jako część naszego zespołu będziesz mieć możliwość pracy z nowoczesnymi technologiami i specjalistami z wielu dziedzin nauki. To wyjątkowa szansa, aby swoją pasję do badań i analizy połączyć z realnym wpływem na bezpieczeństwo społeczeństwa.

Dołącz do grona ekspertów i rozpocznij służbę, która daje satysfakcję oraz możliwość ciągłego rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz wymagań znajdziesz na stronie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.