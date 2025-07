Obchody 106. rocznicy powstania Policji Państwowej w CLKP Data publikacji 23.07.2025 Powrót Drukuj Dla polskich policjantów obchodzone w lipcu każdego roku Święto Policji jest najważniejszym dniem w roku. To wtedy uroczyście wręczane są awanse, nagrody i odznaczenia. Czczona jest również pamięć o funkcjonariuszach, którzy w służbie Rzeczpospolitej oddali życie.

TYLE SAMO LAT…

Nie wszystkie specjalności w polskiej Policji istniały już w 1919 roku, a więc 106 lat temu. Jednak historia policyjnej kryminalistyki liczy tyle samo lat, co cała formacja. Już bowiem jesienią roku 1919 w Wydziale IV Komendy Głównej Policji Państwowej zaczęto tworzyć zbiory kryminalne kart daktyloskopijnych, broni palnej, narzędzi włamywaczy, falsyfikatów, zdjęć z miejsc zbrodni, fotografii przestępców i ich negatywów. W rozkazie Komendanta Głównego PP nr 12 z dnia 4 października 1919 roku polecono przesyłać wszelkie przedmioty i narzędzia zabezpieczone na miejscach popełnionych przestępstw do KGPP, w celu dokonania ich oględzin pod kątem ujawnienia śladów linii papilarnych. Dwa lata później, zgodnie z rozkazem nr 118 z 10 maja 1921 roku, w strukturze KGPP w Wydziale IV Rejestracyjno-Pościgowym, w dziale IV-a utworzone zostały komórki: Rejestr karny, Daktyloskopia, Fotografia oraz w dziale IV-b komórka – Laboratorium.

Dla funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przypada w tym roku jeszcze jedna, okrągła rocznica – 70 lat funkcjonowania w obecnej lokalizacji przy Alejach Ujazdowskich 7 w Warszawie. Nazwa naszego laboratorium zmieniała się na przestrzeni lat, ale podstawowy zakres zadań pozostawał taki sam. Dodawano jedynie kolejne kierunki badań.

UROCZYSTOŚĆ W WILANOWIE

W tym roku uroczyste obchody Święta Policji w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbyły się 22 lipca br. o godz. 13:00, w ogrodzie przy Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości, dokonaniu przeglądu pododdziałów, podniesieniu na maszt flagi oraz odegraniu hymnu państwowego, minutą ciszy uczczono pamięć pomordowanych i poległych na przestrzeni lat policjantów i pracowników cywilnych Policji. Następnie oficjalnego powitania gości dokonała dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Iwona Marciniak-Krawczyk.

W dalszej części uroczystości odczytano postanowienia Prezydenta RP o nadaniu odznaczeń, decyzje MSWiA i rozkazy personalne komendanta głównego i dyrektora CLKP. Wyróżnionych medalem złotym, srebrnym oraz brązowym „Za długoletnią służbę” zostało dwanaście osób, medalem srebrnym oraz brązowym „Za zasługi dla Policji” siedmioro, a pięciu funkcjonariuszy otrzymało brązową odznakę „Zasłużony Policjant”. Akty mianowania na wyższy stopień policyjny otrzymało 20 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek.

Niezwykle ważną częścią uroczystości było odczytanie decyzji Dyrektora CLKP w sprawie nadania uprawnień 19 biegłym z różnych specjalności. Od kandydatów insp. Iwona Marciniak-Krawczyk odebrała przyrzeczenie i wręczyła świadectwa. Jak powiedziała podczas swojego wystąpienia, „(…) słowa szczególnego uznania kieruję do nowych adeptów kryminalistyki, którzy w tym roku, po okresie wytężonej nauki i praktyki zdobyli uprawnienia do wykonywania opinii (…).Życzę Wam nieustającej pasji badacza, zdobywania nowej wiedzy i podążania ścieżką etyki zawodowej, pamiętając wszakże, by - jak powiedział Albert Einstein - nie próbować być ludźmi sukcesu, ale ludźmi wartości”.

Dyrektor CLKP przypomniała także do obchodzonej w tym roku setnej rocznicy służby kobiet w Policji, a także o międzynarodowym znaczeniu Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, które jest „(…) wieloletnim członkiem Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych i w maju tego roku objęło dwuletnie przewodnictwo w tej wiodącej w zakresie kryminalistyki międzynarodowej organizacji. Zarządzanie tak rozległą siecią, o szerokich kompetencjach i uprawnieniach, to niewątpliwie ogromne wyzwanie i odpowiedzialność, ale jednocześnie wyróżnienie dla polskiej, policyjnej kryminalistyki i możliwość zapewnienia zrównoważonego rozwoju nauk sądowych w Polsce i na arenie międzynarodowej”.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, który podziękował funkcjonariuszom i pracownikom laboratorium za ich codzienny trud, który choć z pozoru niewidoczny, ma ogromne znaczenie dla całej formacji.

- Chciałbym podziękować policjantkom, policjantom i pracownikom i pracownicom cywilnym – tu podkreślam rolę pracowników jeśli chodzi o laboratoria kryminalistyczne. Dziękuję za to, że wykonujecie Waszą pracę w sposób rzetelny i obiektywny, dzięki czemu Wasze ekspertyzy są rzadko podważane, co świadczy o wysokim profesjonalizmie w naszych laboratoriach.

Podziękował też dyrektor CLKP insp. Iwonie Marciniak-Krawczyk za sprawne prowadzenie laboratorium. Podkreślił, że ma ono dużą renomę międzynarodową, co jest dla polskiej Policji bardzo ważne.

Uroczystość zakończyło odegranie przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji, pod batutą insp. Janusza Trzepizura, marsza pt. „Polska Policja”.

ZKS CLKP

zdj. Magdalena Jabłońska-Milczarek, Piotr Maciejczak (BSP), Piotr Świstak