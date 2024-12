Świadectwa dla biegłych Data publikacji 16.12.2024 Powrót Drukuj Ciężka praca nad poszerzaniem swoich kompetencji niezmiennie cechuje wszystkich policyjnych naukowców. To warunek niezbędny dla sprawnego funkcjonowania laboratoriów kryminalistycznych w kraju.

Trzynastu policjantom i pracownikom laboratoriów kryminalistycznych Policji poniedziałek 16 grudnia 2024 r. zapisze się na zawsze w pamięci, zapewne bardziej niż jakakolwiek wcześniejsza uroczystość na cywilnych uczelniach. W obiekcie KGP przy ul. Orkana w Warszawie odebrali bowiem z rąk zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Tomasza Michułki świadectwa potwierdzające ich uprawnienia do wydawania opinii w imieniu policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

Zgodnie z Decyzją nr 284 dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Iwony Marciniak-Krawczyk lista policyjnych biegłych, licząca już ponad 700 nazwisk, rozszerzyła się o kolejne trzynaście osób z terenu całego kraju, które otrzymały uprawnienia ze specjalności: genetyki sądowej, klasycznych badań dokumentów, badania wypadków drogowych oraz badań osmologicznych, chemicznych i daktyloskopijnych.

Podczas uroczystości zastępca Komendanta Głównego Policji ds. kryminalnych nadinsp. dr Tomasz Michułka podkreślił rolę wszystkich badań kryminalistycznych oraz zaznaczył, że każda z tych dziedzin to nie tylko technika, lecz również sztuka, wymagająca od biegłych ogromnej odpowiedzialności i wrażliwości. – To Wy będziecie często kluczowym ogniwem łączącym naukę z wymiarem sprawiedliwości i walce z przestępczością. Będziecie mieć bezpośredni wpływ na wyniki dochodzeń, a niekiedy na życie ludzkie – zwrócił się do wyróżnionych nadinsp. dr Tomasz Michułka.

Do jego słów nawiązała dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Iwona Marciniak-Krawczyk, która przypomniała zebranym, jak ważną rolę będą od dzisiaj pełnić ich opinie i ekspertyzy w procesie sądowym. – Musicie być niezależni, obiektywni i opierać się na rzetelnej wiedzy naukowej. (…) Zadaniem biegłego jest wyjaśniać sprawę, ale nie wydawać osądy. O przydatności Waszej opinii decydować będzie organ procesowy. (…) Otrzymane dziś świadectwa to dopiero początek Waszej drogi, coś jak osiemnaste urodziny – to, że jesteście pełnoletni nie znaczy, że jesteście dorośli. Chciałabym, abyście zawsze pamiętali, że macie wokół siebie starszych, bardziej doświadczonych kolegów, których możecie zapytać o radę, zanim jeszcze podpiszecie swoją opinię, aby zminimalizować ryzyko błędu. (…) Miejcie zawsze na uwadze, że za każdą opinią biegłego stoi człowiek – zaapelowała insp. Iwona Marciniak-Krawczyk, która na koniec życzyła wyróżnionym, aby praca zawsze sprawiała im satysfakcję.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał gość specjalny – prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, kierownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosił wykład pt. „Biegły sądowy – nowe regulacje prawne”

W uroczystości udział wzięli – prócz wcześniej wymienionych – także zastępcy dyrektora CLKP podinsp. dr Anna Przewor i mł. insp. Kamil Starzomczyk oraz naczelnicy wydziałów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich i stołecznej, a także biegli nadzorujący proces kształecenia.

PM / ZP CLKP

zdj. autor