Po raz pierwszy Data publikacji 06.11.2024 Powrót Drukuj Post. Klaudia Chrzanowska jest w służbie dopiero od tygodnia, ale już zapisała się na kartach historii. Jest bowiem pierwszą osobą przyjętą do służby bezpośrednio do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. To zaszczyt, ale i ogromne zobowiązanie.

6 listopada br., podczas uroczystej zbiórki w sali konferencyjnej CLKP w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Iwona Marciniak-Krawczyk wraz z zastępcami - podinsp. dr Anną Przewor i mł. insp. Kamilem Starzomczykiem, w obecności całej kadry kierowniczej CLKP przyjęła ślubowanie post. Klaudii Chrzanowskiej, która tym samym wstąpiła w szeregi funkcjonariuszy polskiej Policji.

Powodem takiego wyróżnienia są kompetencje i umiejętności młodej adeptki kryminalistycznego rzemiosła. Mimo młodego wieku od kwietnia 2023 roku była już pracownikiem Korpusu Służby Cywilnej w Wydziale Badań Chemicznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Jej dotychczasowe zadania koncentrowały się na współpracy z biegłymi z zakresu badań materiałów i urządzeń wybuchowych, ponieważ ukończyła studia w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku chemia o specjalności materiały wybuchowe i pirotechnika. Dla każdego policyjnego laboratorium specjalista w tej dziedzinie byłby niezwykle cennym nabytkiem. Naturalnie wyróżnienie, które spotkało Panią Klaudię, zobowiązuje ją również do wytężonej pracy nad pogłębianiem swoich umiejętności i wiedzy. Insp. Iwona Marciniak-Krawczyk podczas uroczystości życzyła funkcjonariuszce dużo szczęścia i pogratulowała wybrania drogi życiowej w granatowym mundurze.



Polska Policja zmienia się na naszych oczach, dostosowując się do zmieniających się realiów rynku pracy. Przyjęcie pierwszej policjantki wprost do słuzby w największym laboratorium policyjnym w Polsce jest właśnie przejawem zmian, które pozwolą na wdrażanie nowych zasad ścieżki rozwoju zawodowego wśród funkcjonariuszy.